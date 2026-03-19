Опытную омскую судью вновь призвали на службу Фемиде

Назначения планируются в трех омских судах.

Вчера, 18 марта, депутаты Законодательного собрания Омской области дали зеленый свет трем кандидатам на посты мировых судей. Кадровые перестановки затронули сразу три ключевых района города – Советский, Первомайский и Центральный.

Наиболее значимый карьерный рывок продемонстрировала Ирина Курбанова. Бывший секретарь судебного заседания Первомайского районного суда теперь сама сменит кресло аппаратного сотрудника на судейскую мантию. Ее кандидатура предложена для утверждения на трехлетний срок полномочий на участке № 37 в Советском судебном районе.

Мировой судья Евгений Логинов будет переназначен в должности. Выходец из органов прокуратуры успешно отработал свой первый трехлетний срок на участке № 111 в Первомайском районе. Теперь в связи с истечением полномочий в апреле 2023 года его планируют утвердить на этой же должности уже без ограничения срока.

Особое внимание привлекает возвращение в строй опытного юриста Натальи Поздняковой. Судья в отставке, за плечами которой 11 лет работы в Советском районном суде (с 2013 по 2024 год), вновь призвана Фемидой для усиления кадрового состава. Ее планируют привлечь к исполнению обязанностей на участке № 92 в Центральном районе на срок до одного года. Отметим, что для Поздняковой это не первый опыт работы после официального ухода – ранее она уже «закрывала» вакантные позиции в Октябрьском судебном районе.