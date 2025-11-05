В омских судах произошли неожиданные кадровые изменения

Назначения коснулись районных, областного и арбитражного судов, а также судей в отставке.

omskinform.ru

В прошедшую пятницу, 31 октября, коллегия судей Омской области обсудила кандидатуры для назначения на должности судей.

Среди рекомендованных кандидатов оказались Олеся Уманская, которая в ближайшее время займет должность судьи Арбитражного суда Омской области, а также Василий Бондарев, который будет работать в Омском областном суде. Евгения Сосненко продолжит карьеру в Нововаршавском районном суде, а Диляра Кучукова будет работать в Октябрьском районном суде Омска. В Советском районном суде Омска новой судьей станет Марьям Ахунова, а Ирина Яковенко назначена мировой судьей участка № 86 Куйбышевского района на трехлетний срок.

Кроме того, коллегия рассмотрела заявления о прекращении полномочий некоторых судей. Полномочия Ольги Шульц, судьи Кировского районного суда Омска, истекут 13 января следующего года, а Аллы Новиковой, мировой судьи участка № 23 Омского судебного района, 26 февраля.

Квалификационная коллегия также дала согласие на временное привлечение судей в отставке к осуществлению правосудия. Любовь Авдеева будет работать судьей Ленинского районного суда Омска, Наталья Позднякова назначена мировой судьей участка № 109 Октябрьского района, а Татьяна Рубе – мировой судьей участка № 37 Советского района Омска.