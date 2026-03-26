В РЭК Омской области произошло важное кадровое назначение

Екатерина Кулагина останется на посту еще на год.

Фото: Александр Труш

Вчера, 25 марта, первый заместитель губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ о назначении одного из чиновников регионального правительства. Согласно документации, на новый срок была назначена зампредседателя Региональной энергетической комиссии Омской области Екатерина Кулагина.

– Назначить Кулагину Екатерину Владимировну заместителем председателя Региональной энергетической комиссии Омской области 26 марта 2026 года сроком на один год, – сообщается в документе.

Отметим, что, по данным официального сайта, Екатерина Кулагина является одним из трех заместителей председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских. Этот пост она заняла весной 2024 года после участия в первом региональном кадровом конкурсе. До этого Кулагина возглавляла отдел регулирования теплоэнергетики Омска в той же комиссии.

