В Омске главой Центра креативных индустрий стал молодой чиновник

Его представили в правительстве региона.

В руководстве ключевой площадки для развития творческого бизнеса в Омске произошли кадровые изменения. Новым руководителем регионального Центра креативных индустрий назначен Леонид Кусакин. Молодого управленца официально представили заместителю председателя правительства Омской области Андрею Шпиленко, о чем зампред сообщил в своих соцсетях.

Шпиленко дал новому руководителю ряд конкретных поручений, посоветовал максимально оперативно погружаться во все рабочие процессы, а также пожелал Кусакину успехов на новой должности.

Отметим, что ранее он занимал должность главного специалиста сводно-аналитического отдела министерства экономического развития Омской области. В январе этого года молодой чиновник вошел в десятку лучших стажеров всероссийской программы «ГосСтарт.Стажировки». Это, по всей видимости, и дало импульс к назначению Кусакина руководителем центра.