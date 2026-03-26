В крупном райцентре Омской области планируют банкротство местного водоканала

Вчера, 25 марта, стало известно о намерении объявить банкротом МУП «Расчетно-технический центр ЖКХ» Тарского городского поселения Тарского района Омской области. Предприятие, отвечающее за забор, очистку и распределение воды, признано финансово несостоятельным по требованию «Омской энергосбытовой компании».

- ООО «ОЭК» является кредитором МУП «РТЦ ЖКХ» Тарского городского поселения Тарского района. Согласно пункту 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 N 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», кредитор имеет право обратиться в арбитражный суд, если за не менее чем пятнадцать календарных дней до подачи заявления опубликовано уведомление о намерении признать должника банкротом и внесены сведения о компании в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, - говорится в официальном сообщении.

С июня прошлого года организация находится в процессе реорганизации, в ходе которой она может утратить статус самостоятельного юридического лица. Планируется, что «Расчетно-технический центр ЖКХ» будет включён в состав МУП «Энергия» - тепловой компании, работающей в том же Тарском городском поселении.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в сентябре 2018 года. По итогам 2024 года предприятие впервые понесло убытки - около 14,2 миллиона рублей, при этом выручка в том же году достигла рекордных 77,3 миллиона рублей, следует из открытой отчетности ФНС. Данные за 2025 год пока не опубликованы.

