Крупнейший поставщик тепла в районе Омской области оказался на грани банкротства

Налоговая служба подала иск о несостоятельности МУП «Теплосеть-1», терпящего многомиллионные убытки.

Фото: Omskinform.ru

Сегодня, 23 марта, стало известно о серьезных финансовых проблемах ключевого коммунального предприятия Муромцевского района. Представители ФНС обратились в суд с иском о признании банкротом МУП «Теплосеть-1», которое обеспечивает теплом и горячей водой практически весь район.

Подконтрольная местной администрации структура управляет 23 котельными и является основным поставщиком теплоэнергии в муниципалитете. Однако, несмотря на стратегический статус, предприятие годами находилось в глубоком финансовом кризисе. Согласно данным отчетности, в период с 2019 по 2024 год МУП стабильно работало «в минус» – суммарный убыток за это время превысил 55,5 млн рублей.

Кризисную ситуацию не удалось переломить даже после смены руководства и курса развития. В марте 2025 года директором предприятия был назначен Николай Завадский. В официальных сообщениях МУПа отмечалось, что компания начала развивать дополнительные виды деятельности, чтобы направить доходы на погашение старых долгов перед энергетиками и экстренный ремонт изношенных сетей и оборудования. Судя по иску налоговиков, этих мер оказалось недостаточно для стабилизации положения.