Врач предупредил омичей о скрытой опасности храпа

Обычный звук сна иногда сигнализирует о серьезных нарушениях дыхания.

Храп может быть тревожным сигналом и повышать риск серьёзных заболеваний. Об этом сообщил врач-сомнолог Александр Пальман, уточнив, что сам по себе храп не является болезнью, но часто указывает на проблемы с дыханием во сне.

- При определенной степени расслабления стенки глотки начинают колебаться и хлопать в воздушном потоке, как это делает флаг на ветру, создавая специфический звук. Храп сам по себе - не болезнь, а просто звук. Он может мешать окружающим, но никак не вредит самому храпящему. А вот если амплитуда таких колебаний велика, то стенки глотки начинают смыкаться полностью, не позволяя воздуху проникать в легкие, и это уже болезнь остановок дыхания - апноэ сна, - цитирует специалиста «Комсомольская правда».

При апноэ сон становится поверхностным и прерывистым, из-за чего организм не успевает полноценно восстановиться. Это ведет к хронической усталости, снижению концентрации и увеличивает риск серьёзных заболеваний, включая инфаркт, инсульт и гипертонию. Среди частых причин апноэ врач назвал лишний вес.

Пальман отметил, что храп, особенно если он сопровождается постоянной усталостью, является поводом обратиться к врачу и пройти обследование.