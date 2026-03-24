Врач раскрыл омичам неожиданную суперспособность аллергиков

Иммунная система у таких людей действует как усиленный сторож.

Фото создано при помощи ИИ

Стало известно, что у людей с аллергией ниже риск развития сразу трех видов рака – толстой кишки, поджелудочной железы и головного мозга. Об этом сообщил врач Хосе Мануэль Фелисес изданию ABC.

Специалист подчеркнул, что у людей с аллергией иммунитет ведет себя как активный сторож, предупреждая развитие опасных заболеваний.

– Она настолько бдительна, что становится гораздо более активной и эффективной в обнаружении аномальных клеток. И она уничтожает их до того, как они превратятся в опухоль, – объяснил доктор.

Фелисес отметил, что организм аллергиков приносит дискомфорт весной в жертву эффективной защите от опухолей, а их иммунная система при этом действует в усиленном режиме.

