·Общество

Омичам назвали способ борьбы с вечерним перееданием

По словам врача, для этого нужно завтракать в определенное время.
холодильник

Главный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова раскрыла секрет контроля аппетита. По словам эксперта, лучшее время для первого приема пищи – первый час час после пробуждения.

– Отказываться от завтрака не рекомендуется. Прием пищи в течение часа после пробуждения заряжает энергией на целый день, помогает контролировать аппетит и снижает риски вечерних перееданий. Однако необходимо помнить, что не менее важным является качественный состав вашего питания. Каждый основной прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы, – приводит слова Ямиловой «РИА Новости».

Специалист добавила, что нужно стремиться к максимально возможному разнообразию своего рациона. Она рекомендует избегать рафинированных, переработанных, высокоуглеводных продуктов и фастфуда.

