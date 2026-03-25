В 132 миллиона обойдутся последние 6 % ремонта омской гимназии

Снизить эту сумму во время торгов не удалось.

Фото: Гимназия № 88

Завершение ремонта гимназии № 88 обойдется омскому бюджету в 132 млн рублей. По данным портала «Госзакупки», именно за такую сумму новый подрядчик ООО «АСК Монолит» согласился выполнить работы.

Напомним, подрядчика выбирали с помощью торгов, однако на них поступила только одна заявка. Причем начальную цену компания снижать не стала.

Напомним, школу закрыли еще в 2020 году. Здание было настолько аварийное, что его снесли и практически возвели заново. Первый подрядчик выполнил 94 % работ. В феврале стало известно, что подрядчика заменят.

На завершение ремонта выделили еще 76 млн рублей. Однако чиновники заявляли, что во время торгов стоимость работ обязательно снизится.