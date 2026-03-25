·Общество

Для завершения ремонта гимназии №88 в Омске нашли нового подрядчика

Ему осталось выполнить 6 % работ.
гимназия 88

Капитальный ремонт гимназии № 88 в Омске завершит новый подрядчик. Как сообщил сегодня мэр Сергей Шелест, этим займется ООО «АСК Монолит».

Напомним, школу закрыли еще в 2020 году. Здание было настолько аварийное, что его снесли и практически возвели заново. Первый подрядчик выполнил 94 % работ.

– Внимания требуют отдельные кабинеты и классы, инженерные коммуникации и прилегающая территория, – отметил в своем ТГ-канале Шелест.

Завершить ремонт власти планируют к 15 июля. Гимназия должна вновь открыться с 1 сентября.

