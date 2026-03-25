·Спорт

Перед СКК им. Блинова сделают павильон для йоги и пляжный волейбол

Пространство у арены хотят сделать одной из главных точек притяжения в городе.
СКК имени Блинова

В Омске планируют благоустроить территорию возле СКК имени Блинова. Проект представил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. По его словам, клуб совместно с правительством региона намерен превратить пространство вокруг арены в современную точку притяжения для горожан.

Предусмотрены пляжный волейбол и павильон для йоги.

– Это будет живая пропаганда здорового образа жизни, и у нас есть название «Сердце Омска», и мы считаем, что сердце Омска – оно молодое, здоровое, поэтому здесь будет и баскетбол, и падл, и на месте катка будет пляжный волейбол, будет детская площадка с кафе, будет павильон для йоги, – цитируют гендиректора «Вести Омск».

Напомним, что в начале зимы у СКК уже был открыт ледовый каток под открытым небом.

