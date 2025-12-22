Омск-Информ
·Общество

Около СКК Блинова в Омске открылся каток с подсветкой

Он начал работу сегодня вечером.

«Авангард» опубликовал снимки хоккейной коробки и катка, которые залили около СКК имени Блинова. Каток начал работу сегодня в 18:00.

Сегодня «Авангард» также проводит новогоднее FONBET Шоу на площадке около СКК. В 19:00 стартует мастер-шоу с игроками и тренерами.

Также на мероприятии планируется ярмарка с едой и клубной атрибутикой.

