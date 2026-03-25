В Омске решили повременить с приватизацией главного парка

Депутаты горсовета договорились дополнительно проработать вопрос.

Сегодня, 25 марта, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты исключили из повестки пункт о приватизации муниципального предприятия «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».

Речь идет о реорганизации городских зон отдыха в акционерное общество со 100% долей акций муниципалитета. Вопрос 17 марта активно обсуждали на профильном комитете по муниципальной собственности. Тогда же называлась причина – растущие убытки предприятия из-за изменений в законодательстве. Кроме того, преобразование в АО диктует федеральное законодательство.

Однако сегодня депутаты решили пока отложить рассмотрение перспективы приватизации предприятия. Как уточнил спикер горсовета Владимир Корбут, вопрос нуждается в более детальной проработке.

– Из-за необходимости дополнительной проработки вопроса, связанного с акционированием муниципального предприятия (МП) «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», предлагается исключить этот пункт из проекта решения, – пояснил Корбут.

В чем именно дело, председатель городского парламента не сказал.

В состав муниципального предприятия входят четыре локации: собственно парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк, сад имени Кирова и сад «Сибирь».