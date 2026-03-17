Главный омский парк собрались приватизировать из-за миллионных убытков

Власти планируют реорганизацию предприятия в акционерное общество.

Omskinform.ru

Сегодня, 17 марта, на заседании комитета по муниципальной собственности Омского городского совета депутаты обсудили судьбу одного из крупнейших парков города – парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Речь идет о включении его имущества в программу приватизации, однако, как подчеркнули участники заседания, фактически планируется не продажа, а реорганизация предприятия с сохранением контроля со стороны муниципалитета.

С докладом выступила заместитель директора департамента имущественных отношений Юлия Мамаева, которая сообщила о нерентабельности предприятия.

– Для обеспечения поступлений неналоговых доходов в бюджет Омска от приватизации имущества, сохранения расходов бюджета на содержание нерентабельного имущества в связи с необходимостью преобразования муниципального предприятия, а также в связи с необходимостью преобразования муниципального предприятия, предлагается преобразовать муниципальное предприятие города Омска, парк культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ. Проектом решения предлагается включить в программу приватизации на 2026–2028 год. Процесс реорганизации запланирован на 2026 год, – заявила Мамаева.

По словам чиновницы, парки, входящие в эту структуру, терпят серьезные убытки.

– По состоянию на 31 декабря 2025 г. балансовая стоимость основных средств муниципального предприятия составляет 190,8 млн рублей. При этом кредиторская задолженность достигает 32 млн рублей, дебиторская – 5,9 млн рублей, а убыток – 2,34 млн рублей. В соответствии с уставом муниципального предприятия, предметом деятельности является организация отдыха и развлечений, – подчеркнула Мамаева.

Заместитель директора департамента объяснила, что после предупреждения омского УФАС от 10 июня 2025 года о возможном нарушении антимонопольного законодательства и по распоряжению департамента имущественных отношений от 7 августа 2025 года № 1972 в устав предприятия внесли изменения. Из него убрали некоторые виды деятельности, и из-за этого муниципальные парки стали зарабатывать меньше.

По ее словам, преобразование муниципального предприятия в акционерное общество является стратегически обоснованным, правомерным и экономически целесообразным шагом.

– Преобразование предприятий в акционерное общество позволит сохранить полный пакет акций 100 % муниципальной собственности города Омска, обеспечивающий решение вопросов местного значения на территории города Омска, – добавила Мамаева.

Председательствующий Максим Астафьев на заседании отдельно подчеркнул, что речь не идет о продаже парка частным лицам. Он призвал не трактовать происходящее как «приватизацию» в классическом смысле, пояснив, что фактически речь идет о реорганизации.

Отметим, что в состав муниципального предприятия входят четыре локации: собственно парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк, сад имени Кирова и сад «Сибирь».