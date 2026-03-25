·Происшествия

Стали известны подробности жуткого пожара в Омской области с двумя погибшими

Следственные органы проводят проверку под контролем прокуратуры.
пожар

Прокуратура Саргатского района Омской области раскрыла подробности ночного пожара, в котором погибли два местных жителя.

По данным ведомства, жертвами стали 60-летний мужчина и 54-летняя женщина с инвалидностью. Оба отличались трезвым образом жизни и положительно характеризовались соседями.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания рядом с электросчетчиком. Точные причины будут установлены после проведения экспертиз.

Территориальный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Омской области организовал доследственную проверку по факту происшествия, за ходом которой прокуратура ведет постоянный контроль.

Напомним, что пожар произошел около 3 часов ночи. На месте работали 10 спасателей на 4 машинах, а огонь удалось полностью потушить к 05:50.

