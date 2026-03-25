Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Происшествия

В деревне под Омском в пожаре заживо сгорели два человека

Причины трагедии и обстоятельства возгорания выясняются.
пожар

Сегодня ночью, 25 марта, в деревне Ивановке Саргатского района Омской области загорелся деревянный дом и хозяйственные постройки общей площадью 74 квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в 02:55.

Как сообщили в региональном МЧС, на месте работало звено газодымозащитной службы. Возгорание тушили 10 сотрудников на 4 единицах техники. Открытое горение ликвидировали к 05:50.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Причины пожара и их гибели сейчас устанавливаются.

Напомним, что после смертельного пожара в Исилькуле с двумя погибшими Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело.

·Происшествия

В деревне под Омском в пожаре заживо сгорели два человека

Причины трагедии и обстоятельства возгорания выясняются.
пожар

Сегодня ночью, 25 марта, в деревне Ивановке Саргатского района Омской области загорелся деревянный дом и хозяйственные постройки общей площадью 74 квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в 02:55.

Как сообщили в региональном МЧС, на месте работало звено газодымозащитной службы. Возгорание тушили 10 сотрудников на 4 единицах техники. Открытое горение ликвидировали к 05:50.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Причины пожара и их гибели сейчас устанавливаются.

Напомним, что после смертельного пожара в Исилькуле с двумя погибшими Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело.