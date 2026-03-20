Омский следком возбудил «уголовку» после трагического пожара с двумя жертвами

Следствие устанавливает причины возгорания газовоздушной смеси.

Следственное управление СК РФ по Омской области расследует дело по факту пожара, унесшего жизнь двух человек. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Предварительно установлено, что вечером в четверг, 12 марта, в Исилькуле в доме на ул. Павлова из-за неисправного газового котла вспыхнула газовоздушная смесь, вызвавшая пожар. Погибли 42-летний мужчина и его сожительница.

На данный момент проводятся осмотр места происшествия, допросы и другие следственные действия, направленные на установление причин пожара и виновных.

В СК РФ напоминают жителям о необходимости неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности.

