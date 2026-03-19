На окраине Омска полыхал склад с грузовиками

Огонь повредил три машины.

Крупный пожар в промышленной зоне Омска едва не уничтожил несколько единиц грузовой техники. Как сообщили в МЧС России по Омской области, вчера, 19 марта, на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании складского помещения в районе Окружной дороги.

К моменту приезда первых расчетов из здания валил густой дым, а внутри ангара наблюдалось сильное задымление. Как выяснилось, в охваченном огнем помещении находились три грузовых автомобиля. Для разведки и тушения были задействованы четыре звена газодымозащитной службы.

Больше всего досталось одной из машин – пламя повредило грузовик на площади 20 кв. метров. Соседним авто также причинен ущерб: у второго транспорта от жара пострадали натяжной тент и кабина на площади 8 «квадратов», а у третьего обгорело лакокрасочное покрытие на двух «квадратах». Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров.

Возгорание было потушено силами 21 сотрудника МЧС и 7 единиц спецтехники. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит выяснить точную причину инцидента.