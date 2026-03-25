Аренда по СМС: в Омске электросамокаты заработают без интернета

В городе подорожает прокат электровелосипедов.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов начнется в ближайшее время, владельцы сервисов ждут стабильных плюсовых температур, особенно ночных, чтобы можно было передвигаться, не опасаясь застывших луж.

Обновите приложение

В Омске кикшеринговых компаний пока что две – это Whoosh и «Юрент». Отличаются их транспортные средства цветом. В одной случае – это желтый, в другом – фиолетовый. Совсем недавно вице-мэр Владимир Куприянов заявил и о третьем владельце сервиса по прокату электросамокатов.

– Пока рано говорить, что это за компания, но интерес к Омску есть, – сказал он.

В этом году власти попытаются побороть хаос на дорогах и тротуарах, будет сделан акцент на безопасность. Для самокатов организуют зоны парковки. Возможно, добавят медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением. Между прочим, Владимир Путин обратил внимание на проблемы, которые возникают из-за передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. У минтранса и МВД есть время до 1 июня подготовить предложения об ограничении движения средств индивидуальной мобильности.

Нельзя, как и прежде, будет ездить на одном самокате вдвоем или в нетрезвом виде.

Тем временем для своих пользователей кикшеринговые компании улучшают условия, которые напрямую влияют на удобство использования электросамокатов как городского транспорта.

– Фичи выручат в условиях нестабильного или ограниченного мобильного интернета и помогут быстрее решать вопросы с поддержкой, – сообщает Whoosh.

Перед поездкой советуют обновить приложение. Старт будет осуществляться по номеру самоката, технология аренды по СМС улучшена, поддержка стала автоматической.

Цены выше, сервис лучше

Велосипед, в отличие от электросамоката, не требует особых условий для передвижения – ему не нужен интернет. С каждым годом популярность этого вида двухколесного транспорта растет.

Сезон вот-вот начнется, и услуги по прокату подорожают.

– Мы планируем открыться недели через две, когда просохнут тротуары и велодорожки, иначе будет небезопасно, – рассказал сотрудник велопроката Евгений Тукмаков. – В ближайшие 10–15 дней это будет сделано. Цены в этом году будут чуть выше.

В среднем цены на прокат велосипедов планируется установить такие: 300 рублей – полчаса, час – 500 рублей, два часа – 800 рублей. Можно арендовать на день – это стоит 1300 рублей, на ночь – 1000 рублей. Сутки проката – 1700 рублей. Компании предлагают аренду детских кресел – 100 рублей/час. В некоторых работает система скидок – 20 % на детский велосипед или семейный прокат.

К тому же в каждом велопрокате помогут сделать диагностику велосипеду, отрегулировать тормоза и передачи, смазать или заменить цепи, отремонтировать колеса и покрышки, почистить рамы и узлы велосипедов.