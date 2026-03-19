В Омске появится много парковок для самокатов, но город не получит с этого ни копейки

Из средств индивидуальной мобильности самокаты превратились в транспорт.

Совсем скоро на улицах Омска появятся самокаты, и жители будут обречены существовать в одном пространстве с бешено летящими средствами индивидуальной мобильности до следующего снега. Власти Омска пытаются контролировать эту сферу, одно из последних решений – формирование адресного перечня парковок для самокатов.

Место выбирают сами

Вопросы порядка пользования территорией общего пользования регулируются правилами благоустройства территории. В 45-е решение Омского городского Совета внесены изменения, устанавливающие правила размещения, стоянки средств индивидуальной мобильности. Согласно статье 258.10, стоянка СИМ осуществляется в специально определенных и обозначенных местах в соответствии с порядком 108, утвержденным постановлением администрации города Омска.

– Уполномоченными органами по формированию перечня размещения СИМ определены администрации административных округов, – пояснила заместитель директора департамента транспорта мэрии Марина Расторгуева. – Заявитель предварительно сам определяет интересное для него место, идет в окружную администрацию. Там комиссия рассматривает заявление, в случае принятия положительного решения выпускается нормативно-правовой акт.

До 1 апреля в администрации будет разработан порядок, по которому, например, будет понятно, что делать с СИМами, стоящими вне зоны парковки.

– Сейчас действует правило двух часов. По истечении этого времени самокат транспортируется на место временного хранения. Впоследствии собственник при предъявлении прав собственности и оплаты всех затрат вправе его забрать. Мер административного воздействия на сегодняшний день нет, потому что СИМ у нас перестали быть спортивным инвентарем, теперь это транспорт, – отметила Расторгуева.

Статья 61.4 была в Кодексе Омской области об административных нарушениях, она звучала так: «Нарушение порядка и условия размещения сезонных аттракционов, роликов, самокатов и так далее». Причем, штрафные санкции ее были весьма солидные: на физлицо выписывали штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц от 10 до 20 тысяч и повторно максимум до 100 000 рублей. Статью теперь должны модернизировать.

– В апреле мэрия выйдет к нам с инициативой, чтобы городской Совет рассмотрел внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф за нарушение правил пользования СИМ мы будем рассматривать либо на собственника, либо на пользователя, – прокомментировал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета Юрий Арчибасов.

Бесплатная парковка

Места для парковки будут обезличенные, они не будут принадлежать ни одной из компаний. Единственный нюанс: та компания, которая заявляется, должна нанести разметку и поддерживать ее.

– За использование парковочных мест плата взиматься не будет, – отметила замдиректора департамента транспорта. – СИМ сейчас являются транспортным средством, как любой автомобиль, поэтому мы не вводим плату. Когда кикшеринговые компании только заходили в город, то СИМы являлись, условно, сезонными аттракционами. Тогда им выделялся земельный участок по 1 300 рублей, и они за это платили.

Вице-мэр Омска Владимир Куприянов, курирующий транспортную сферу, подчеркивает: потери бюджета из-за изменений федерального законодательства небольшие.

– Увидев это изменение в федеральном законодательстве, мы оценили риск того, что плату за парковочные места теряем. Но она не была очень большой, для бюджета ущерб невеликий, – сказал чиновник. – Мы не можем противоречить федеральному законодательству и продолжать взимать за это плату.

На сегодняшний день в Омске осуществляют свою деятельность две кикшеринговые компании. Как сообщил Куприянов, есть интерес и у третьей компании, но пока об этом рано заявлять официально.