Омскстат сделал неожиданное заявление о лесных пожарах

Опубликованы данные по лесозащитным мероприятиям в Омской области.

В службе статистики региона посчитали, сколько в Омской области погибло лесов и по какой причине. Как следует из информации по лесозащитным мероприятиям, в 2025 году более 316 га лесных насаждений были уничтожены: из-за воды в 83 % случаев, из-за огня – в 11 %. Остальной лесной фонд пострадал из-за диких животных.

Это заявление выглядит неожиданным на фоне постоянных данных о пожарах, уничтожающих каждый сезон зеленые насаждения.

Снеготаяние сейчас проходит в регионе, большую воду еще только ждут, но уже идет активная работа по подготовке к пожароопасному сезону на землях лесного фонда. Основные направления – это комплектование штатной численности лесных пожарных, как наземных, так и авиационных служб, подготовка техники и заключение контрактов на авиационный мониторинг и тушение лесных пожаров.

Как сообщалось ранее, в 2026 году из-за большого количества влаги пожароопасный сезон начнется после 10 апреля.