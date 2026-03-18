Лес в Омской области начнет гореть в апреле

Эксперты дали прогнозы и рассказали, как собираются ликвидировать очаги возгораний.

Freepik.com

О подготовке субъектов Сибирского федерального округа к сезону лесных пожаров в 2026 году говорили в ТАСС представители департамента лесного хозяйства по СФО, к тому же рассказали эксперты о развитии сети авиаотделений и увеличении протяженности патрулирования лесов, а также об объеме финансирования противопожарных работ.

Сейчас все регионы СФО ведут активную работу по подготовке к пожароопасному сезону на землях лесного фонда. Основные направления – это комплектование штатной численности лесных пожарных, как наземных, так и авиационных служб, подготовка техники и заключение контрактов на авиационный мониторинг и тушение лесных пожаров.

Начнется позже

В 2026 году Сибирь войдет в пожароопасный сезон позднее, чем обычно. Как правило, это было в конце марта / начале апреля. В этом году из-за большого количества влаги пожароопасный сезон начнется после 10 апреля.

Как отметили эксперты, вход будет неравномерным. Первыми, как всегда, будут территории южных регионов – это Алтайский край, Новосибирская область, Хакасия, юг Красноярского края, Иркутской области. К началу мая все субъекты войдут в пожароопасный сезон, независимо от расположения.

Шедеврум

Кадров хватает

В 2026 году на пожарную безопасность и тушение лесных пожаров предусмотрено федеральное финансирование в объеме 6,3 млрд руб., что на 27 % превышает прошлогодние цифры.

Штатная численность парашютно-десантной службы в округе, как отметили в департаменте лесного хозяйства, укомплектована на 89 %, к тому же произошло увеличение штатной численности на 7 %. Омскую область назвали одной из передовых, 100 % штат зачислен. На втором месте Томская область с 96,6 % и Красноярский край с 95,9 %.

фото: https://aviales.ru/

Увеличение финансирования и штата объяснили ликвидацией так называемых зон контроля – труднодоступных территорий, где пожары ранее не тушили активными методами. Теперь их будут тушить авиацией, что требует создания новых авиаотделений, набора людей и увеличения маршрутов патрулирования.

Штатная численность наземных лесных пожарных укомплектована на 83,4 %. Готовность лесопожарной техники находится на уровне 98 %.

А с камерами проблемы

На мониторинг лесных пожаров с воздуха планируется заключить 90 контрактов на привлечение воздушных судов, пока что полностью контракты заключили Новосибирская область, Кемеровская область и Красноярский край. На работу по тушению лесных пожаров авиационным способом планируется заключить 76 контрактов. Полностью контракты заключены в Омской и Томской областях. По отношению к прошлому году количество воздушных судов увеличивается на восемь единиц.

– Что касается проверки готовности к пожароопасному сезону, то Рослесхоз проведет проверки на территории Сибирского федерального округа, они уже идут и продлятся по 3 апреля, – сказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.

https://vk.com/fbu_avialesookhran

Он отметил, что происходит постепенный переход к использованию беспилотных авиационных систем, в наличии есть 300 дронов отечественного производства. Из них 298 – это квадрокоптеры и 2 БПА самолетного типа.

К автоматизации постепенно переходит и система обнаружения лесных пожаров, сейчас в СФО действует 409 камер видеомониторинга. Наибольшее количество камер сосредоточено в Красноярском крае (170 ед.) и Иркутской области (124 ед.). Не оснащены камерами Алтай, Хакасия, Кемеровская и Омская области.