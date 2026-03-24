В Омске вскрыли схему на десятки миллионов с участием риелторов и кооперативов

Один из организаторов сбежал и объявлен в розыск.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей двух кредитных потребительских кооперативов, а также 19 риелторов. Им вменяется совершение мошенничества при получении социальных выплат, организованной группой и в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2017 по 2021 год обвиняемые находили владельцев сертификатов на материнский капитал и склоняли их к заключению фиктивных сделок по приобретению жилья с использованием бюджетных средств. В стоимость жилья также закладывались комиссионные выплаты в размере от 20 до 120 тысяч рублей, которые удерживались при оформлении займа.

В результате региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования перечислило на счета кредитных кооперативов 59 млн рублей в счет оплаты 126 заключенных договоров.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 5 млн рублей. Один из предполагаемых организаторов преступной схемы – житель Челябинска скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Материалы уголовного дела в отношении других фигурантов переданы в Кировский районный суд Омска, где их рассмотрят по существу.