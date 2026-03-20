В Омской области вынесли приговор банде, построившей «бизнес» на маткапитале

Кормиловский районный суд вынес приговор по делу о хищении средств материнского капитала. Председатель правления челябинского КПК «БОГГАТ», его заместитель и риелтор из Калачинского района признаны виновными в хищении более 1 млн рублей.

Выяснилось, что в 2019 году председатель кооператива создал организованную группу для хищения средств материнского капитала. Риелтор находила в Омской области владельцев сертификатов и убеждала их заключать фиктивные договоры займа под покупку жилья по завышенным ценам. Пенсионный фонд перечислял деньги на счета кооператива для погашения «несуществующих» долгов. За каждую сделку мошенники забирали себе комиссию от 44 до 68 тыс. рублей.

Вину фигуранты не признали. Учитывая, что ранее эта группа уже была осуждена за 21 аналогичное преступление, лидеру назначили 3 года и 8 месяцев в колонии общего режима со штрафом 210 тыс. рублей. Его помощники получили по 2 года и 1 месяцу лишения свободы условно.

Кроме того, по иску прокуратуры осужденные обязаны возместить государству весь ущерб. Для обеспечения выплат суд наложил арест на автомобили и счета фигурантов на сумму 12 млн рублей.