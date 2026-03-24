Очередные омские вандалы разгромили остановку у трамвайного депо

Инцидент произошел на улице Орловского.

В Омске снова пострадала остановка общественного транспорта. Вчера, 23 марта, на улице Орловского вандалы разбили стекло одного из комплексов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Жесть Омск».

– Вандалы разбили остановку «Трамвайное депо». Сегодня наша читательница обнаружила, что остановка на улице Орловского разбита вдребезги. Мелкие осколки стекла разлетелись на несколько метров, – говорится в опубликованном посте.

Как сообщили «Омск-информу» в УМВД России по Омской области, информация об этом происшествии была зарегистрирована.

– Сотрудники полиции организовали проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что в начале марта группа подростков-вандалов повредила автомобиль, приняв его за брошенный.