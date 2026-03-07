Думали, что заброшена: омские подростки разбили чужую машину и вскрыли багажник

Молодежь, увидев камеру, быстро скрылась.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

В Омске возле общежития на улице Добровольского, 4/1, группа подростков повредила припаркованный легковой автомобиль. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили его в группе «Инцидент Омск».

– Владелец транспортного средства отправился в командировку, оставив машину на парковке. За время зимы ее занесло снегом. Подростки, полагая, что автомобиль никому не принадлежит, решили с ним расправиться. Сначала в ход пошли палки, а затем один из парней ногой разбил заднее стекло, – говорится в публикации.

После этого юные вандалы начали копаться в багажнике. Увидев камеру или осознав риск ответственности, они поспешно скрылись с места происшествия.

Напомним, что в начале февраля стало известно: школьники из омской школы № 33 ломают замки, чтобы подниматься на крыши зданий.