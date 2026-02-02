Омск-Информ
Омские школьники ломают замки для прогулок по крышам

Толпу подростков-нарушителей поймали на Левобережье.

Омичи пожаловались в соцсетях на подростков, которые проникли в подъезд многоэтажки, сломали замок и пробрались на крышу. По словам горожан, это произошло вечером в пятницу, 31 января, по адресу: Взлетная, 9а.

– Они снимали крышу дома. У некоторых ребят были фомки в руках. Еще толпа вышла из подъезда. После чего их разогнали жильцы дома. Жильцы решили проверить двери, которые ведут на крышу. И тут ждал сюрприз. Все вырвано. Эта группа лиц была в балаклавах, и возраст разный, и присутствовали как мальчики, так и девочки, – сообщает автор поста.

Жильцы написали заявление в полицию. По словам автора поста, вандалы оказались учениками школы № 33.

