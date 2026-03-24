·Общество

В Омской области сиротам выделят собственные студии

Жилье располагается в новом доме в Тюкалинске.
Элитный поселок

В Омской области сдали новый двухэтажный дом. Как сообщили в региональном минстрое, здание расположено в Тюкалинске.

В ведомстве пояснили, что строительство нового жилья было выполнено омским заводом сборного железобетона № 6.

Восьми сиротам планируют передать квартиры-студии площадью 33 кв. м каждая. Выдачу жилья, по данным минстроя, намечено осуществить до июня.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что на Левобережье построят дом на полтысячи квартир.

