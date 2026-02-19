Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На Левобережье Омска построят дом на полтысячи квартир

Встроенный паркинг вместит в себя 196 машин.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился планами по застройке Кировского округа. Архитектурно-градостроительный совет поддержал проект нового дома переменной этажности на улице Шаронова.

Жилой фонд дома составит 471 квартиру. На первом этаже разместятся 20 коммерческих помещений. Для удобства жильцов в доме запроектированы 277 кладовых и встроенный двухуровневый паркинг на 196 машино-мест.

·Общество

На Левобережье Омска построят дом на полтысячи квартир

Встроенный паркинг вместит в себя 196 машин.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился планами по застройке Кировского округа. Архитектурно-градостроительный совет поддержал проект нового дома переменной этажности на улице Шаронова.

Жилой фонд дома составит 471 квартиру. На первом этаже разместятся 20 коммерческих помещений. Для удобства жильцов в доме запроектированы 277 кладовых и встроенный двухуровневый паркинг на 196 машино-мест.