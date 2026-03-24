В Омске сняли конкурсного управляющего «ОША» после решения суда

Вчера, 23 марта, стало известно о перестановках в управлении АО «Продовольственная корпорация «ОША». Игорь Глустенков, который более 4 лет занимал должность конкурсного управляющего и руководил процессом банкротства компании, освобожден от своих обязанностей. Имя его преемника пока не сообщается.

– Также определением от 17.03.2026 по делу А46-1612/2019 (дата публикации 19.03.2026) Арбитражный суд Омской области признал незаконными действия и бездействие конкурсного управляющего Игоря Валентиновича Глустенкова и взыскал с него в конкурсную массу АО «Продовольственная корпорация «ОША» 417 000 рублей, – говорится в сообщении.

Напомним, что банкротство АО «Продовольственная корпорация «ОША» началось в феврале 2019 года и продолжается более пяти лет. В конце 2020 года компания была официально признана банкротом, после чего началась продажа ее имущества. В первоначальный список распродажи входило более 300 объектов общей стоимостью свыше 360 миллионов рублей.