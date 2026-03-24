В Омскую область вернулась редкая птица из Красной книги

Обыкновенные горлицы вновь появились в регионе.

Фото: Марина Мочалова

В Омской области после долгого перерыва вновь зафиксировали появление диких голубей – обыкновенных горлиц. Первых перелетных птиц заметили на территории Горьковского района. Об этом сообщили в Управлении по охране животного мира.

– Еще недавно горлица была обычным видом, а сейчас ее численность катастрофически сократилась. Птица занесена в Красную книгу Российской Федерации (2-я категория – сокращающийся в численности вид). Обыкновенная горлица была выбрана «Птицей года – 2019» в России для привлечения внимания к проблеме ее исчезновения, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в профильном ведомстве объяснили, как отличить редкую горлицу от других представителей семейства голубиных, распространенных в Омской области.

Самый привычный вид – сизый голубь, обитающий в городах и селах. Это птица среднего размера – до 35 см в длину и весом около 300–380 граммов. Ее легко узнать по серому окрасу с двумя темными полосами на крыльях, белой пояснице и характерному металлическому отливу на шее. Сизари ведут оседлый образ жизни, не боятся людей, держатся стаями и чаще всего кормятся на земле.

Вяхирь, или витютень, – более крупный лесной голубь, который значительно реже появляется рядом с человеком.

– Длина тела достигает 40–46 см, вес может доходить до 650–930 г. Размах крыльев – около 75–80 см. Окрас серо-сизый с розоватым отливом на груди. Главное отличие – яркие белые пятна по бокам шеи и белые полосы на крыльях, которые особенно заметны в полете. Лесной житель. Птица перелетная, улетает на зиму на юг. При взлете крылья издают характерный резкий свист. Питается ягодами, семенами и даже листьями с веток, – пояснили в организации.

Горлица, в свою очередь, изящная и стройная птица, заметно меньше городского голубя. Ее длина составляет 26–29 см, вес – от 100 до 210–300 граммов. Птицу можно узнать по рыжевато-коричневому окрасу и «чешуйчатому» рисунку на крыльях. Грудь имеет винно-розовый оттенок, а на шее заметны черно-белые полоски. В полете хорошо видна белая кайма по краям хвоста.

Ее воркование мягкое, журчащее. При этом вид крайне чувствителен к беспокойству и изменениям среды обитания, включая химизацию сельского хозяйства. Именно это привело к резкому сокращению численности за последние 20 лет. Орнитологи отмечают, что встреча с горлицей сегодня – большая редкость. Если в полях или лесополосах удастся заметить небольшую птицу с рыжеватой спиной и светлыми краями хвоста, скорее всего, это и есть та самая редкая гостья.

Напомним, что ранее в Любинском районе было зафиксировано возвращение диких гусей в заказник «Лузинская дача».