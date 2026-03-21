Птицы объявили о весне: дикие гуси вновь прилетели в Омскую область

Любинский заказник стал остановкой на долгом пути к местам гнездования.

Вчера, 20 марта, в Любинском районе зафиксировали возвращение диких гусей в заказник «Лузинская дача» с приходом весны. Фотографию птиц опубликовали в официальной группе «Управление по охране животного мира» во «ВКонтакте».

– «Лузинская дача» уже не первый раз в этом году становится эпицентром весенней миграции. Уникальная экосистема заказника с его березово-осиновыми колками и обилием водоемов создает идеальные условия для остановки птиц на их долгом пути к местам гнездования, – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что появление пернатых – зрелищный признак смены сезона и важный ориентир для орнитологов и сотрудников заказника. В этот период на особо охраняемой территории усиливают наблюдение, чтобы птицы могли спокойно отдохнуть и восстановить силы перед гнездованием.

Ранее первые прилеты гусей фиксировались 24 марта в 2023 году, 22 марта в 2024-м, 19 марта в 2025-м и 20 марта в 2026 году.