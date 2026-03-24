В Омской области благоустроят сразу четыре локации на 26 млн рублей

Работы охватят пешеходную улицу Радищева, парк культуры, памп-трек и «Карскую мозаику».

В Таре этим летом начнут масштабное обновление общественных территорий. В этом году планируют привести в порядок сразу четыре зоны, а общие расходы из разных уровней бюджета превысят 26 миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца года.

Самым крупным объектом станет пешеходная зона на улице Радищева от улицы Попова до улицы Черемуховой. На ее благоустройство объявлен электронный аукцион с начальной стоимостью 13,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 25 марта.

Кроме того, уже выбран подрядчик для обновления парка культуры и отдыха. Работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обойдутся в 5,3 миллиона рублей.

В числе планов администрации также асфальтирование памп-трека на улице Александровской за 4,5 миллиона рублей и благоустройство территории «Карская мозаика», которое оценено в 3 миллиона рублей.