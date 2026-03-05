В омской селе благоустроят парк почти за 100 млн рублей

В проекте предусмотрены прогулочные маршруты, детские площадки, арт-объекты и озеленение.

omskinform.ru

Сегодня, 5 марта, на портале госзакупок появился тендер на благоустройство парка вокруг озера Железнодорожное в рабочем поселке Любинский. Работы пройдут в рамках проекта «Озеро Жар-птицы».

Стоимость контракта составит 98,1 миллиона рублей. В рамках проекта территорию приведут в порядок: построят новые пешеходные дорожки и прогулочные маршруты, обустроят зоны отдыха у воды, установят уличное освещение, лавочки и урны, а также займутся озеленением – посадят деревья и кустарники и оформят ландшафт.

Кроме того, в парке появятся детские площадки и малые архитектурные формы, а для украшения пространства установят арт-объекты, посвященные образу «Жар-птицы» и колосьев.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 13 марта этого года. После этого проведут электронные торги, и именно по их итогам станет известно, кто займется выполнением работ.