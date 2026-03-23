У старейшей гостиницы «Россия» в центре Омска сменился владелец

В организации, владеющей гостиницей, появился новый владелец и директор.

Столетнее здание гостиницы «Россия» перешло в руки нового владельца. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 16 марта единоличным собственником и директором ООО «Юлис», которому принадлежит объект, стал Руслан Бекмухаметов.

Здание на стыке улиц Ленина и Партизанской является признанным памятником архитектуры начала XX века. Возведенное по проекту знаменитого зодчего Илиодора Хворинова, оно изначально задумывалось как первоклассный отель, однако за столетие успело сменить множество ролей. В разные годы здесь располагались Дворец труда и военный госпиталь. После разрушительного пожара в начале нулевых судьба объекта долго оставалась неопределенной, пока в 2010 году его не выкупила компания «Юлис». Масштабная реставрация завершилась лишь в 2022 году, когда в исторических стенах вновь открылась гостиница «Россия» на 47 номеров с собственным рестораном.

Отметим, что, по данным ФНС России, по итогам 2025 года выручка ООО «Юлис» выросла на 29 %, достигнув отметки в 15,4 млн рублей. Учитывая, что расходы компании за аналогичный период составили 13,6 млн рублей, чистая прибыль организации за прошлый год составила 1,8 млн рублей.

Напомним, что «Россию» выставили на продажу в декабре прошлого года. Исторический объект в центре Омска оценили в 130 млн рублей.