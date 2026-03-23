Стало известно, кто в Омске получает самые высокие зарплаты

Омская область заняла 53-е место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях, подготовленного «РИА Новости». Самым прибыльным направлением в области признали IT-сферу. В среднем омские айтишники получают 113 тыс. рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты в России зафиксированы на Сахалине – там нефтяники и газовики получают в среднем 328 тыс. рублей. Следом идет Москва, где в финансовом секторе зарабатывают около 310 тыс., и Амурская область с доходами в химической промышленности на уровне 286 тыс. рублей.

В конце списка оказались регионы Северного Кавказа. В Чечне самой высокооплачиваемой отраслью стал транспорт с зарплатой 68 тыс. рублей, а в Кабардино-Балкарии и Ингушетии лидирует госслужба, где платят 67 и 61 тыс. рублей соответственно.

