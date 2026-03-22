В Омске произошел первый пожар с сухой травой

На Левобережье полыхал камыш.

В Омске произошло первое в этом году возгорание сухой травы, об этом пишут в группе «Инцидент Омск» со ссылкой на очевидцев.

– Пожар случился на Левом берегу в районе улицы Рокоссовского, что стало причиной возгорания, неизвестно, – сообщается в группе.

Тем временем МЧС сообщает о том, что за минувшие дежурные сутки сотрудники реагировали на семь пожаров; ликвидировали последствия двух ДТП.

Добавим, что в 2026 году Сибирь войдет в пожароопасный сезон позднее, чем обычно. Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС представители ведомства. В этом году из-за большого количества влаги пожароопасный сезон начнется после 10 апреля.