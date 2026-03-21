В Омске появилась вакансия айтишника с доходом до 500 тысяч рублей

От кандидата требуют опыт работы не менее пяти лет и управленческие навыки.

В Омске открыта вакансия IT-директора с доходом до 500 тысяч рублей в месяц. Соискателю предстоит работать в компании ООО «Сервис оформления недвижимости». Объявление опубликовали на сайте «Работа России».

Компания ищет специалиста с высшим образованием в области программирования и опытом работы в IT не менее пяти лет, из которых минимум три – на руководящих позициях. Также важно уверенное знание английского языка. Директор должен будет отвечать за развитие технологий компании и стабильную работу ее мобильного приложения.

Отметим, что компания «Сервис оформления недвижимости» была зарегистрирована 4 марта 2024 года в Исилькуле Омской области и работает в сфере консультационных и компьютерных услуг. Руководит организацией с момента ее основания единственный учредитель – Наталья Ивина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске открыли вакансию руководителя крупной компании с заработной платой до 200 тысяч рублей.