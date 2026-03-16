В Омске ищут руководителя для крупной компании с зарплатой 200 тысяч рублей

Кандидату предстоит стратегическая работа и управление проектами.

В Омске открыта вакансия руководителя проекта в компании «Россети Сибирь». Судя по объявлению, размещенному на портале «Работа России», соискателю предлагают зарплату от 200 до 210 тысяч рублей.

От кандидата ожидают развитые управленческие и коммуникативные навыки. Специалисту предстоит сопровождать проекты на всех этапах – от анализа исходных данных до их внедрения, а также контролировать результаты работы, включая показатели продаж. В обязанности входит изучение рынка, поиск перспективных направлений для реализации товаров и услуг и разработка мер по эффективному использованию рыночных возможностей.

Кроме того, требуется высшее образование по экономическому направлению и не менее одного года опыта работы.

Отметим, что, по данным «Руспрофиль», ПАО «Россети Сибирь» работает с 2005 года и является крупнейшей компанией в Красноярском крае в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к сетям. С апреля 2025 года организацию возглавляет Антон Дьячков. У компании восемь офисов и представительств в разных регионах, включая Москву.