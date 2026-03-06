Омская область ищет представителя для работы в Москве

Деятельность будет связана с привлечением инвестиций.

Фото: 2ГИС

Вчера, 5 марта, на одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия заместителя представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации. Рабочее место находится в Москве. Зарплату обещают от 161 тыс. рублей.

В обязанности зампредставителя входит представление интересов Омской области во взаимодействии с органами власти, организациями, представительствами регионов РФ и иностранными структурами. Также он будет заниматься разработкой и реализацией мер по привлечению инвестиций в Омскую область, оказанием информационной поддержки инвесторам, контролем исполнения ими обязательств по заключенным соглашениям.

Для трудоустройства требуются высшее образование и стаж государственной гражданской службы от 2 лет.

Отметим, что не так давно в здании представительства отремонтировали 2-й этаж. Туда завезли новую мебель. Планируется в здании и еще один ремонт.