·Общество

В Омске снова заговорили о единственном автобусе, связывающем левый берег и вокзал

Пассажиры жалуются на нехватку транспорта.
автобус

Омичи пожаловались на нехватку автобусов на маршруте № 109, который связывает левый берег с железнодорожным вокзалом через мост у Телецентра. Жалобу одна из местных жительниц написала в комментариях под постом на странице мэра города Сергея Шелеста во «ВКонтакте».

– Интересно, почему за более чем пять лет ни разу не прислушались к пассажирам маршрута 109 и не увеличили количество автобусов. А ведь он единственный, соединяющий левый берег и ж/д вокзал через мост у Телецентра, – написала девушка.

В администрации Омска, комментируя ситуацию, сообщили, что нарастить число муниципальных автобусов на маршруте невозможно. 

– Увеличить количество муниципального подвижного состава на маршруте № 109 не представляется возможным по причине того, что весь муниципальный подвижной состав распределен по действующим маршрутам, – объяснили в администрации.

Напомним, что ранее в Омской области из-за потепления начали отменять автобусные рейсы.

