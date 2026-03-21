Омские малыши получат современный садик к 2027 году

Строительство в микрорайоне Завертяева идет полным ходом.

В Омске продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Завертяева. По информации мэра города Сергея Шелеста, опубликованной в его телеграм-канале, здание растет день ото дня.

– Строители ведут кладку наружных стен и внутренних перегородок, монтируют железобетонные перемычки между этажами. Готовность объекта составляет 16 %. Полностью завершить стройку и ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируем в 2027 году, – заявил градоначальник.

Мэр также отметил, что новый садик рассчитан на 310 мест, которые поделят на 18 групп. В нем предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медпункт, кухонный блок и все, что необходимо для современного дошкольного учреждения.

