Шелест: судьба кленовой аллеи в Омске находится на контроле

По словам экспертов, поводов для беспокойства за состояние растений нет.

Фото: Владимир Казионов

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что городские власти следят за судьбой кленовой аллеи, деревья из которой планируется пересадить в рамках работ по благоустройству набережной. Все этапы перемещения зеленых насаждений будут проходить под контролем специалистов.

Как отметил глава города, при проведении работ особое внимание уделяется сохранности взрослых деревьев. Их будут пересаживать с соблюдением всех необходимых агротехнических требований.

– Стоит ли переживать за то, как деревья перенесут это перемещение? Во-первых, по прямой расстояние совсем небольшое, – пояснила агроном Яна Бахта. – Во-вторых, если рассматривать новое место с точки зрения условий, там даже менее ветрено, чем здесь. Поэтому деревьям там точно будет хорошо. Это взрослые растения, и чем лучший старт они получат при посадке, тем лучше.

Подрядчик также рассказал о технологии пересадки деревьев.

– Выкопка растений – это заранее подготовленный этап, – пояснил представитель компании Юрий Титовский. – Сначала проводится своеобразная «упаковка» кроны и ствола, чтобы защитить дерево от механических повреждений. Затем формируется земляной ком, после чего растение дополнительно упаковывается в мешковину и сетку для безопасной транспортировки.

Для перевозки используются кран-манипуляторные установки, а также мини-погрузчики и мини-экскаваторы, позволяющие аккуратно извлечь деревья и доставить их к новому месту посадки.

В мэрии подчеркивают, что все работы выполняются с учетом сохранения зеленых насаждений, а за состоянием деревьев будут наблюдать специалисты и после пересадки.