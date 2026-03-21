Охрана Омского аэропорта обошлась в 50 миллионов рублей

Контракт с ведомственной структурой продлили напрямую.

В пятницу, 20 марта, на портале госзакупок появилась информация о продлении договора Омского аэропорта с Управлением ведомственной охраны Минтранса России. Закупку провели напрямую, выбрав единственного поставщика без конкурсных процедур.

Согласно заключенному контракту, общий объем финансирования услуг безопасности составит 50,5 миллиона рублей. В апреле, мае и июне ежемесячные платежи составят по 1,8 миллиона рублей, а с июля вырастут до 5 миллионов. Договор рассчитан до марта следующего года.

Отметим, что Управление ведомственной охраны Минтранса России отвечает за безопасность объектов транспортной инфраструктуры. Она обеспечивает защиту мостов, тоннелей, портов и аэропортов от незаконного вмешательства, угроз и террористических актов.