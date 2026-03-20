Охранникам аэропорта Омск-Федоровка запретили готовить еду и курить

Охранять территорию аэропорта будет местный ЧОП.

Стало известно, кто будет присматривать за территорией аэропорта Омск-Федоровка в этом году. По результатам торгов на портале госзакупок, контракт стоимостью 3,4 млн рублей достался местному частному охранному предприятию «Зенит-М».

Контракт рассчитан с 17 марта по 23 декабря. Согласно техзаданию, безопасность Федоровки обеспечат три специалиста в круглосуточном режиме. Двое из них будут патрулировать территорию, а третий – контролировать ситуацию на построенной трансформаторной подстанции. Для осмотра территории охранникам должны выделить транспорт. К тому же им нужно будет обходить всю площадь пешком.

Заказчик прописал в контракте жесткие требования. Охранникам категорически запрещено не только покидать пост или спать на смене, но и готовить еду на рабочем месте и курить. Также работникам запрещается употреблять алкоголь и наркотические вещества.