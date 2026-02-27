Для охраны пустыря Омск-Федоровки нужны миллионы

Чтобы приглядывать за территорией, нужны три специалиста с рациями.

Охрана опустевшей территории аэропорта Омск-Федоровка обойдется бюджету в 3,4 млн рублей. Локации уже очистили от существующих построек под новый воздушный хаб.

Как явствует из информации на портале госзакупок, сейчас ищут подрядчика для охраны локации. Согласно техзаданию, пустырь необходимо охранять круглосуточно трем специалистам с рацией. Двое из них будут патрулировать территорию аэропорта, третий – контролировать ситуацию на построенной трансформаторной подстанции, причем с использованием транспорта.

Охранникам запрещено оставлять рабочее место, употреблять здесь алкоголь и наркотики, готовить пищу, спать во время смены и курить на посту.

Претенденты на лот могут подать заявки до 5 марта. Эти услуги предполагаются с 17 марта 23 декабря. Из регионального бюджета на охрану выделили 3,4 млн рублей.