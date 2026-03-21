Для омского драмтеатра выбрали подрядчика в обход проваленных торгов

Контракт заключили с компанией, уже работавшей на исторических объектах.

Вчера, 20 марта, на портале госзакупок были опубликованы сведения о заключении контракта на капитальный ремонт кровли в Омском государственном академическом театре драмы.

Согласно опубликованным данным, выполнение работ на сумму около 36,5 млн рублей поручено ООО «Трестстрой-2000», принадлежащему Алексею Шемберко. Капитальный ремонт должен быть завершен не позднее 6 ноября.

Напомним, что торги на реставрацию здания театра, которые проводились в феврале, были признаны несостоявшимися. Поскольку объект имеет статус культурного наследия регионального значения, к подрядчикам предъявлялись повышенные требования, соответствующие особенностям реставрационных работ. На участие в торгах подали заявки три организации, но ни одна из них не смогла пройти отбор. Члены комиссии отклонили все предложения из-за несоответствия установленным критериям и документальным требованиям.

В результате дирекция театра направила запрос в Главное управление финансового контроля Омской области с целью утвердить подрядчика, выбранного самостоятельно. Им стало ООО «Трестстрой-2000», ранее выполнявшее работы по реставрации исторических зданий в Омске. В ГУФК не усмотрели нарушений законодательства и разрешили заключить контракт с предложенной компанией.

Стоит отметить, что ООО «Трестстрой-2000» не раз участвовала в реставрации исторических объектов Омска. В числе реализованных проектов – восстановление башни с часами на Любинском проспекте и реконструкция здания по адресу: Красный Путь, 3. Также компания осуществляла контроль за капитальным ремонтом здания Омского городского совета.