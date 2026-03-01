За капремонт крыши омского драмтеатра развернулась битва

Выполнять ремонт вызвались три подрядчика, но никто из них не прошел отбор.

omskinform.ru

В пятницу, 27 февраля, стали известны результаты тендера на проведение капитального ремонта кровли Омского государственного академического театра драмы. Несмотря на значительный бюджет проекта – более 40,6 млн рублей – комиссия не смогла определить победителя для проведения работ в историческом здании на улице Ленина.

Поскольку здание театра является объектом культурного наследия регионального значения, к подрядчикам предъявлялись повышенные требования, соответствующие статусу реставрационных работ.

На лот претендовали три организации, однако ни одна из них не смогла пройти процедуру отбора. Члены комиссии отклонили все поступившие заявки из-за их несоответствия установленным критериям и документальным требованиям.

Однако затягивание процесса выбора подрядчика может сдвинуть сроки начала работ по сохранению одного из самых узнаваемых архитектурных памятников Омска.

Ранее стало известно, что в здании омского драмтеатра откроется винный ресторан. Открытие намечено на конец марта – начало апреля.