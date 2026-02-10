Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В здании омского драмтеатра откроется бар

Горожан приглашают на дегустацию за 6500 рублей.

В здании омского драмтеатра на Ленина откроется винный ресторан. Как сообщает «Омск_путеводитель», это произойдет в конце марта – начале апреля.

На 20 февраля в новом заведении запланировали дегустацию французских вин. Также гостей ждут легкие закуски. Все это обойдется в 6500 рублей.

После открытия в заведении омичи смогут попробовать кухню от шеф-повара ресторана «Арома Веда» Кирилла Грошева. Винную карту составит экс-сомелье омского Skopin Иван Наумцев, а барную – владелец и шеф-бармен бара Sixty Александр Савельев.

